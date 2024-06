Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Claudia Berevoescu, de la Judecatoria Mangalia, magistrat investit cu solutionarea accidentului mortal de la 2 Mai, a facut scurte declaratii dupa ce a respins cererea deschimbare a incadrarii juridice in dosar, din ucidere din culpa in omor calificat "M am straduit la solutionarea ei, sa aduc…

- Judecatoria Mangalia, din judetul Constanta, se va pronunta vineri, 14 iunie 2024, asupra cererii de schimbare incadrarii juridice a lui Vlad Pascu, acuzat in Dosarul 2 Mai de uciderea a doua persoane si ranirea altor trei.In cadrul ultimei sedinte de judecata de saptamana trecuta, magistratii au dispus…

- La judecatoria Mangalia are loc maine, un nou termen de judecata, in procesul lui Vlad Pascu, soferul care a condus sub influenta drogurilor si a accidentat mortal doi tineri in localitatea 2 Mai. La termenul anterior, parintii victimelor au solicitat schimbarea incadrarii juridice din ucidere din culpa…

- In cadrul ultimei sedinte de judecata in Dosarul 2 Mai, in care Vlad Matei Pascu este acuzat de uciderea a doua persoane si ranirea altor trei, dupa audierea familiilor indoliate si a martorilor, instanta a dispus amanarea pentru data de 14 iunie a pronuntarii asupra cererii de schimbare a incadrarii…

- Dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai in urma caruia doi tineri au fost ucisi, are un nou termen, vineri, la Judecatoria Mangalia, iar cu acest prilej instanta va analiza cererea de schimbare a incadrarii juridice din ucidere din culpa in omor calificat, depusa de familiile victimelor.Tatal…

- Un nou termen in dosarul accidentului cumplit de la 2 Mai, din august anul trecut, in urma caruia doi tineri – Roberta și Sebastian (Sebi) – au murit, este programat sa aiba loc vineri, 7 iunie, la Judecatoria Mangalia. Dosarul lui Vlad Pascu, șoferul care a provocat accidentul de la 2 Mai in urma caruia…

- Ioana Ancuța Popoviciu, fosta judecatoare din dosarul 2 Mai, care striga morții in sala de judecata, este cercetata disciplinar pentru abateri, conform unui comunicat CSM. Magistratul a condus primele ședințe de judecata in dosarul accidentului rutier din localitatea 2 Mai, accident soldat cu moartea…

- Judecatoarea care ar fi umilit familiile victimelor tragediei din stațiunea 2 Mai ramane in procesul lui Vlad Pascu. Cererea de abtinere a acesteia a fost respinsa, vineri, iar decizia instantei este definitiva. “Respinge, ca nefondata, cererea de abtinere formulata de catre doamna judecator Popoviciu…