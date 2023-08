Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Parchetul General a anunțat, marți, trimiterea in judecata a dosarului „10 August”. Acesta a fost inaintat spre soluționare Tribunalului Militar București. Sunt 16 inculpați, iar dintre persoanele vatamate, 312 s-au constituit parți civile in proces. Procurorii militari…

- Lansarea portalului național ce permite depunerea cererilor, inscrisurilor și plata taxelor de timbru și indeamna cetațenii și profesioniștii din cadrul sistemului judiciar la folosirea acestuia, a fost anunțata de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit unui comunicat al CSM, portalul dezvoltat,…

- Doi soți din Calarași au fost trimiși in judecata pentru omor calificat, pentru ca și-au lasat fiica de 2 ani și 10 luni sa moara in chinuri. In rechizitoriul procurorilor se menționeaza ca fetița s-a aflat in agonie timp de mai multe ore. In mai 2023, la un an și jumatate de la savarșirea faptei,…

- Mircea Nebunu, un individ cu antecedente penale și cautat de autoritați in Romania, a fost ales ca naș de cununie pentru un cuplu care intenționeaza sa se casatoreasca religios și sa boteze copilul in Vaslui. Invitația la eveniment a inclus menționarea prezenței lui Mircea Nebunu și a soției sale, precum…

- Doua persoane si o firma au fost au fost trimise in judecata pentru inșelaciune, in legatura cu construcția unei pensiuni agroturistice in Colibita, anunța Parchetul European intr-un comunicat. Parchetul European (EPPO) a sesizat, vineri, 19 mai, Tribunalul București, cu privire la un dosar penal,…