Curtea de Apel București a decis, marți, defintiv, ca dosarul denumit 10 august nu poate fi redeschis, așa cum au cerut procurorii DIICOT. "Respinge cererea DIICOT de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in dosar 2122/DP/2019", este decizia CAB.