- Comisiile parlamentare de specialitate incep, marti, dupa ora 9.00, audierea persoanelor propuse de premierul desemnat Ludovic Orban pentru posturi de miniștri in echipa sa executiva. Ion Marcel Boloș, nominalizat la Ministerul Fondurilor Europene, deschide lista audierilor. Urmeaza, Victor Costache,…

- Senatorul PNL Marcel Vela, in varsta de 56 de ani, este propunerea PNL pentru funcția de ministru de Interne in Cabinetul Orban. Liberalul este secretar al Biroului permanent al Senatului și a avut trei mandate de primar al municipiului Caransebeș, in perioada 2004-2016, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Scandalul filmarilor de la intervenția de la tragedia din Clubul Colectiv bubuie și in Parlament. Deputatul PNL Ovidiu Raețchi, aflat pe lista scurta pentru Ministerul Apararii, cere audieri de urgența in Parlament. Raețchi este in prezent membru al Comisiei de Aparare din Camera Deputaților.Citește…

- La scurt timp dupa difuzarea, pe Libertatea.ro, a imaginilor ascunse timp de 4 ani, cu intervenția autoritaților la incendiul din clubul Colectiv, deputatul PNL Ovidiu Raețchi a reacționat cu o postare pe Facebook. ”Voi depune azi o solicitare de a include pe ordinea de zi a Comisiei pentru Aparare,…

- "Este foarte importanta. Este o reusita care este evident si pentru doamna Kovesi semnificativa, dar este si pentru Romania semnificativa. Un procuror din Romania este sef peste noua institutie europeana. Acum avem o persoana care conduce o institutie europeana. (...) Cu presedintele francez, Macron,…

- Pompierii maramureșeni au sarbatorit astazi, 13 septembrie, Ziua Pompierilor din Romania. Momentul a fost marcat printr-un ceremonial militar, care s-a desfașurat la sediul I.S.U. Maramureș. La festivitate au participat reprezentanți ai Instituției Prefectului, Consiliului Județean, primariei, șefi…

- Anul 2019 va fi inca unul al eșecurilor guvernarii PSD pe multiple planuri, inclusiv in domeniul apararii, atenționeaza senatorul USR de Timiș Nicu Falcoi, membru al Comisiei pentru Aparare, Ordine Publica și Siguranța Naționala a Senatului.