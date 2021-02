Stiri pe aceeasi tema

- Situatia traficului, la aceasta ora.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a evenimentelor rutiere sau a fenomenelor meteorologice. Pe principalele artere rutiere,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni dimineața, un cod portocaliu de viscol și ninsori abundente in Carapații Meridionali, iar pentru 14 județe un cod galben de ploi și vant puternic. De asemenea, ANM a emis o prognoza meteo speciala pentru București.

- In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 2.172 de apeluri la numarul unic de urgența 112. Citește și: Noua tulpina Covid, prezenta deja in Romania? Valeriu Gheorghița nu exclude posibilitatea: 'Nu știm, dar orice este posibil' - VIDEO Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr.…

- Șeful DSU, Raed Arafat, in cadrul unei emisiuni, a discutat despre cateva masuri care ar trebui sa fie respectate de catre turiști pentru a se feri de COVID-19. „Purtatul maștii și respectarea distanței sunt obligatorii. Ideal ar fi ca turiștii din pensiuni sa ia masa in camera. Așa, nu va... Articolul…

- In regiunile intracarpatice, ceata se va semnala pe arii mai restranse, cu precadere dimineata. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 1 si 9 grade cu cele mai mari valori in zonele de deal.In capitala, vremea se va…

- In Transilvania, vremea se va incalzi, iar media maximelor va atinge 8 grade, in intervalul 10 – 13 decembrie, cand și temperaturile nocturne vor deveni pozitive, cu o valoare medie de 2-3 grade. Ulterior, va avea loc un proces de racire treptata, astfel incat, intre 17 și 20 decembrie, regimul termic…

- A fost agitație in minivacanța de 1 Decembrie in stațiunile de pe Valea Prahovei, care sunt și azi in mare parte ocupate. Mulți turiști și-au prelungit șederea dupa ziua naționala, chiar și in Predeal, localitate aflata in scenariul roșu. Romanii s-au adaptat restricțiilor impuse de pandemie și au petrecut…

- Introducerea trupelor turce in Azerbaidjan, sub pretextul misiunii de pace, reflecta dorința autoritaților de la Ankara de a-și extinde influența politico-militara in Caucazul de Sud și regiunea Caspica, de a consolida pozițiile Turciei pe arena internaționala. Pentru realizarea unor asemenea sarcini…