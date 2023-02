Dosarele vaccinărilor la chiuvetă sau cât de mare a fost disperarea oamenilor Vigilenții de la DNA nu se ocupa serios de dosarele penale ale achizițiilor frauduloase din starea de urgența, a caror motivare a fost servita pe tava de Curtea de Conturi a Romaniei. Principalul obiectiv al anticorupției este, iata, sa vaneze vaccinații la chiuveta, pe motiv de dare de mita, instigare la fals intelectual și informatic. […] The post Dosarele vaccinarilor la chiuveta sau cat de mare a fost disperarea oamenilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

