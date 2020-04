Dosarele pentru RABLA Clasic si RABLA Plus se depun exclusiv online. Termenele au fost prelungite

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului a anunțat, joi, ca dosarele pentru programele Rabla Clasic și rala Plus pot fi depuse exclusiv online, ca urmare a starii de urgența.Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, depunerea dosarelor in cadrul programelor Rabla și Rabla Plus se va face integral online,…

- Dovezile inlocuitoare ale permiselor de conducere vor fi prelungite din oficiu. Persoanele care au dovezi care expira in perioada starii de urgenta nu vor mai trebui sa depuna cereri de prelungire a perioadei de valabilitate, a decis Parchetul General. Astfel, persoanele care au dovezi care expira in…

- N.D. Avand in vedere faptul ca instituțiile și-au transferat, pe perioada instituirii starii de urgența, comunicarea și activitatea cu publicul in mediul online, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești a anunțat care sunt ultimele modificari și noutați care au aparut in activitatea acestuia, aplicabile…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat vineri, la Craiova ca programul Rabla clasic va fi lansat in luna martie, la Craiova, la Ford, iar pentru anul 2020 Guvernul Romaniei si-a asumat sa aloce cea mai mare suma de pana acum atat pentru programul Rabla clasic, cat si pentru…