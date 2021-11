Dosarele pentru acordarea de locuinţe sociale la Ploieşti trebuie reactualizate şi înregistrate până la începutul lunii viitoare N.D. Ploieștenii care au cerut sau vor sa ceara sa li se acorde locuințe sociale din fondul aflat la dispoziția municipalitații trebuie sa știe ca solicitarile sunt analizate in funcție de respectarea anumitor cerințe. Astfel, Primaria Ploiești- prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare- aduce la cunoștința acelora care au depus dosare sau urmeaza sa depuna dosare noi, in vederea obținerii unei locuințe sociale, ca acestea trebuie actualizate/inregistrate pana la data de 07.12.2021, in conformitate cu hotararea legislativului local privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna septembrie 2021 au insumat 1,072 milioane persoane, in crestere cu 35% fata de cele din luna septembrie 2020, arata datele publicate marti, 2 noiembrie, de Institutul National de Statistica. De asemenea, sosirile vizitatorilor straini…

- Daca analiștii estimau ca inflația va fi de 6% pana la finele anului 2021, acum ne confruntam cu o realitatea mult mai dura, inflația a ajuns in luna septembrie la 6,3%, potrivit INS, iar scumpirile fața de luna anterioara sunt de aproape 5 procente. In timp ce Florin Cițu se lauda marți cu o creștere…

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.688 lei, in luna august 2021, cu 92 lei (-1,6%) mai mic decat in luna iulie 2021, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.487 lei, in scadere fata de luna precedenta, cu 58 lei (-1,6%), arata datele publicate de Institutul National de Statistica…

- In condițiile scumpirii alimentelor, gazelor, energiei, iata ca, pensiile și salariile se lovesc de o creștere absolut rușioasa. Potrivit datelor publicate luni, de Institutul National de Statistica (INS), pensia medie lunara a crescut cu 0,7% in trimestrul al doilea al anului, fata de primul trimestru,…

- Pensia medie lunara a crescut cu 0,7% in trimestrul al doilea al anului fata de primul trimestru, pana la valoarea de 1.661 de lei, potrivit unui comunicat remis luni de Institutul National de Statistica (INS). Pensia medie lunara se calculeaza luand in considerare sumele pentru pensiile tuturor categoriilor…

- Salariul mediu net a crescut cu 5,1% fața de anul trecut, in iulie. Sectoarele in care sunt cele mai mari venituri Castigul salarial mediu brut a crescut, in iulie, cu un leu fata de luna anterioara, la 5.780 de lei, in timp ce valoarea medie nominala neta a inregistrat un salt de 4 lei (+0,1%), pana…

- Castigul salarial mediu brut a crescut, in iulie, cu un leu fata de luna anterioara, la 5.780 de lei, in timp ce valoarea medie nominala neta a inregistrat un salt de 4 lei (+0,1%), pana la 3.545 lei, potrivit datelor publicate, astazi, de Institutul National de Statistica (INS). Conform datelor oficiale,…

- Giurgiu, Calafat, Otopeni si Nadlac II au fost punctele de control la trecerea frontierei unde s-au inregistrat in primul semestru al acestui an cele mai multe sosiri ale turistilor in Romania, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Astfel, la Giurgiu, au fost inregistrate…