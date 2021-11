Deși au doar calitatea de martori in dosarele penale ale morților Covid, medicii vin la audieri insoțiți de avocați de top, proveniți din randul judecatorilor și procurorilor penaliști, cu onorarii pe masura. Mai nou, medicii s-au plans la Avocatul Poporului ca sunt chemați la Poliție, fiind acuzați de ucidere din culpa, și ca nu ar […] The post Dosarele morților Covid. Medicii vin cu avocați de top la audieri first appeared on Ziarul National .