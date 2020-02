Previzibila candidatura a doamnei Carmen Ichim la primaria municipiului Buzau s-a concretizat acum cateva saptamani, cand Doamna și-a anunțat intrarea in cursa pentru primarie. Noi am scris despre asta cu multa vreme inainte, anticipand mișcarea. Imediat dupa ce actualul Guvern mai intai a apreciat serviciile Doamnei Prefect, iar apoi a decis inlocuirea domniei sale ca urmare a jocurilor de tot felul, mulți dintre buzoieni au sperat intr-o candidatura a Doamnei. Recunoaștem ca facem parte din cei care și-ar fi dorit ca asemenea candidatura sa vina in numele unui partid de dreapta din urbea noastra.