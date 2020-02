Stiri pe aceeasi tema

Renuntarea la fumat poate stopa deteriorarea plamanilor si permite noilor celule sanatoase sa reinnoiasca mucoasa cailor respiratorii, arata un studiu publicat joi in revista Nature. Se reduce astfel și riscul de aparitie a cancerului pulmonar prin promovarea dezvoltarii celulelor pulmonare „protectoare".

Periuțe de dinți, sapun, șampon, detergent si alte produse de igiena personala vor ajunge in curand la persoanele defavorizate din urbea de pe Bega. Distribuția produselor incepe in 29 ianuarie.

In luna ianuarie, o parte dintre pensionari vor primi drepturile banești mai tarziu decat de obicei din cauza sarbatorilor de iarna, informeaza Casa Naționala de Pensii Publice. Astfel, pensionarii care incaseaza pensia prin intermediul Poștei o vor primi cel tarziu pana in data de 20. Cei care primesc…

Miercuri, 18 decembrie, incepe distribuirea la Gherla a pachetetelor cu produse de igiena, prin programul POAD. Beneficiarii pachetelor sunt persoanele care primesc venitul minim garantat și cele care primesc alocație pentru susținerea familiei. Mai pot primi pachete persoanele aflate temporar in situații…

Bugetul Romaniei e ca o Cutie a Pandorei. Daca aveati planuri sa va schimbati masina ori sa cumparati o casa cu ajutor de la stat trebuie sa gasiti noi solutii. Proiecte importante, precum Prima Casa si Programul Rabla, nu se regasesc in proiectul de buget publicat astazi.

Persoanele ranite in accidente rutiere și cele care au suferit leziuni in urma unor agresiuni cu autor necunoscut vor beneficia gratuit de serviciile medicale de spitalizare. Nu li se va mai imputa contravaloarea acestora. Proiectul de lege a fost adoptat definitiv de Camera Deputaților și va intra…

Autoritatile din Olanda vor ca persoanele care primesc ajutoare sociale sa fie obligate prin lege fie sa munceasa, fie sa invete. Potrivit postului olandez RTL Nieuws, preluat de dutchreview.