Deputatul PNL Cristian Bacanu anunta ca proiectul de lege privind revenirea la doi judecatori in completurile cauzelor de apel a fost aprobat, joi, in Comisia juridica a Camerei Deputatilor, scrie Agerpres.ro.

"Astazi a fost aprobat, in Comisia juridica a Camerei Deputatilor, proiectul de lege privind revenirea la doi judecatori in completurile cauzelor de apel. Se indreapta o procedura strambata de PSDragnea in tentativa sa de aservire a Justitiei si rezolva o parte din problemele de organizare si functionare a sistemului judiciar", a scris Bacanu, pe Facebook.

Deputatul liberal,…