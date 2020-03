Stiri pe aceeasi tema

- Nerespectarea masurilor speciale instituite in situatii epidemiologice deosebite atrage raspunderea contraventionala și, dupa caz, chiar raspunderea penala. Instituția Prefectului anunța ca, in perioada 13- 20 martie, au fost aplicate urmatoarele sancțiuni persoanelor aflate in carantina sau izolate…

- In perioada 13-20.03.2020, la nivelul județului Argeș au fost aplicate urmatoarele sancțiuni persoanelor care nu au respectat condițiile de carantina sau izolare la domiciliu: • 2 dosare penale (4 persoane implicate) • 9 sanctiuni contravenționale, in valoare totala de 24.000 de lei (Cetațeni, Campulung,…

- Directia de Sanatate Publica Brasov a aplicat, pana in prezent, patru amenzi, fiecare in cuantum de 20.000 de lei, pentru nerespectarea izolarii la domiciliu, a informat, joi, Institutia Prefectului, anunta Agerpres.CITEȘTE ȘI: Descoperiri importante: Cum lupta sistemul imunitar cu noul coronavirus/…

- Cinci persoane din Vrancea au fost amendate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea cu cate 10.000 de lei fiecare, dupa ce politistii au constatat ca acestea nu au respectat masura izolarii la domiciliu, a informat Institutia Prefectului judetului Vrancea, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratul…

- Inspectorii sanitari din judetul Hunedoara au aplicat 12 amenzi, in valoare totala de 134.000 de lei, acelor persoane care nu au respectat normele de autoizolare la domiciliu, a informat miercuri Prefectura, potrivit Agerpres. Una dintre persoanele amendate cu 10.000 de lei este tanara de 26 de ani,…

- Noua persoane din Alba s-au ales cu dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor pentru ca nu au respectat masurile de izolare, impuse de autoritați. Zeci de dosare penale au fost intocmite la nivel national sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor. In județul…

- Izolarea la domiciliu este o gluma in Romania. Autoritațile spera sa ne fereasca de o epidemie rugandu-i pe romanii care vin din zone infectate sau care au intrat in contact cu persoane bolnave sa stea izolați la domiciliu. Romanii insa fac ce și cum au chef, caci autoritațile nu ii pazesc in niciun …