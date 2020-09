Dosare penale ptr proveniența,prelucrarea,transportul de lemne-după control Dosare penale ptr proveniența, prelucrarea, transportul de material lemnos Foto: Adriana Tudose / RRA Polițiștii au efectuat în ultima saptamâna 776 de controale pentru verificarea provenienței, prelucrarii, depozitarii și valorificarii lemnului, precum și pentru verificarea legalitații transportului materialului lemnos. Au fost verificate exploatari forestiere, instalații de debitare, depozite, târguri, piețe, oboare și ocoale silvice. Pentru neregulile constatate în domeniul silvic au fost înregistrate 101 dosare penale, fiind cercetate 63… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

