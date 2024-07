Dosare penale pentru infractiuni la regimul rutier, intocmite de politisti, in urma unor constatari in flagrant delict.

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 1 iulie a.c., in cadrul activitatilor de monitorizare a traficului rutier, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului au oprit un autoturism al carui conducator auto a incalcat regulile de circulatie, in sensul ca a efectuat 2 manevre neregulamentare de depasire. Autoturismul in…

- La data de 16 iunie a.c., , politistii din cadrul Politiei Orasului Techirghiol au fost sesizati cu privire la faptul ca, in localitatea Topraisar, a avut loc un accident rutier, prin tamponare, intre doua autoturisme conduse de catre un barbat si o femeie. Politistii deplasati la fata locului au constat…

- Ca urmare a probatoriului administrat de catre politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Lechinta in dosarului penal intocmit cu privire savarsirea infractiunilor de furt in scop de folosinta, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau…

- Nr. 12207 din 04 Iunie 2024 BULETIN DE PRESA Dosare penale pentru infractiuni la regimul rutier In cursul zilei de 03 iunie a.c., in jurul orei 16:30, politistii din cadrul Sectiei nr.4 Politie Rurala Cosereni in timp ce desfasurau activitati pe linia prevenirii si combaterii faptelor de natura penala…

- In noaptea de 3/4 mai a.c., in jurul orei 00.15, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Beclean au depistat si oprit in trafic, pentru control, un autoturism care circula prin localitatea Sieu-Magherus. La volan a fost identificat un barbat de 33 de ani, din Uriu, iar in urma verificarilor efectuate, politistii…

- La data de 5 mai a.c., in jurul orei 15.30, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Huedin, cu sprijinul celor din cadrul orașului Huedin, au depistat un barbat de 33 de ani, cetațean strain, care se deplasa pe raza localitații Poieni cu o autoutilitara, fara a deține permis de conducere internațional.…

- La data de 15 aprilie a.c., politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Bistrita au oprit pentru verificari un scuter cu care se deplasa un barbat de 57 de ani din Bistrita. Vehiculul a fost oprit pe o strada din Bistrita, iar in urma verificarilor efectuate, s-a constatat…

- Nr.128 din 16 aprilie 2024 BULETIN DE PRESA Nereguli la regimul rutier, constatate in flagrant delict, de politistii Biroului de Ordine Publica La data de 15 aprilie a.c., politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Bistrita au oprit pentru verificari un scuter cu care se…