Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a revenit din Austria si urma sa fie preluat de autoritati de la frontiera, pentru a fi dus in carantina, a fugit inainte sa ajunga microbuzul trimis de autoritati, el fiind acum cercetat penal de procurori, potrivit Agerpres.Parchetul de pe langa Judecatoria Arad informeaza,…

- Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO) a efectuat percheziții, astazi, in mai multe locații din municipiul Dej. ”BCCO face percheziții la Cluj, Dej si Valcea”, ne-au confirmat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj. In urma perchezițiilor efectuate in municipiul…

- Patru barbați sunt vizați de doua dosare penale inregistrate astazi la Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara. In primul caz, trei timișeni sunt urmariți penal pentru uz de fals și fals in declarații dupa ce și-au facut declarații false pentru a putea circula. In fapt se reține ca in data de 23.04.2020,…

- Potrivit DNA , ”in perioada februarie- aprilie 2020, inculpatul F. M. A., in calitate de ofițer poliție judiciara delegat sa efectueze activitați de urmarire penala intr-un dosar la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, ar fi pretins in mod repetat suma de 1.100.000 euro, pentru…

- Procurorii cerceteaza cazul celor patru persoane care s-au imbolnavit cu coronavirus la un camin de batrani din orașul Santana. Parchetul de pe langa Judecatoria Chisineu-Cris a inregistrat in 27 aprilie un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau a deschis un dosar penal dupa ce in spatiul public au aparut, in urma cu o saptamana, imagini cu zeci de localnici, dar si reprezentanti ai administratiei publice locale care au participat la inaugurarea lucrarilor unui drum judetean din comuna Filipeni. “In data…

- Un barbat din Florești este cercetat penal pentru ultraj, dupa ce a agresat un agent de poliție in 10 aprilie. Dosarul penal a fost deschis de Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca. Anchetatorii susțin ca inculpatul H.I.C., in 10.04.2020, in intervalul orar 20:18:45 – 20:30:23, ”a proferat…