- Peste 1300 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate de politisti, in urma unor perchezitii efectuate in cadrul acțiunii ”Foc de artificii”. Polițiștii acționeaza pentru cresterea sigurantei cetateanului, organizand și desfașurand activitati de prevenire si combatere a evenimentelor…

- La data de 25 decembrie 2021, ora 23.12, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Cotești au fost sesizați prin SNUAU 112, de catre un cetațean, cu privire faptul ca in incinta unui local public de pe raza județului ar fi intrat mai multe persoane decat capacitatea maxima admisa. De indata, la…

- In perioada sabatorilor de iarna, jandarmii vranceni acționeaza pentru asigurarea masurilor de ordine si siguranta publica in județ, fiind prezenți in zonele aglomerate, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, vanzarea ilegala de materiale pirotehnice, dar și pentru verificarea respectarii…

- BULETIN DE PRESA La data de 8 decembrie a.c., in jurul orei 18:20, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au depistat in trafic un barbat, in varsta de 32 de ani, din comuna Jitia in timp ce conducea o autoutilitara pe Drumul Național 2 R Vintileasca, deși se afla sub influența alcoolului. Polițiștii…

- In cursul zilei de ieri, 1 decembrie, in jurul orei 15:15, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat din localitatea Slobozia Bradului cu privire la faptul ca, in jurul orei 15.00, un barbat a suferit leziuni incompatibile cu viața, in timp ce efectua…

- Materiale pirotehnice, confiscate de polițiști, in comuna Dumbraveni La data de 23 noiembrie a.c., in jurul orei 12.00, in urma activitaților specifice desfașurate, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi au depistat un tanar in varsta de 17 ani in timp ce oferea spre vanzare in Comuna Dumbraveni…