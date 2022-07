Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Baia Sprie au depistat pe D.C. 26, Baia Mare- Unguraș, un barbat de 48 de ani din Tauții de Sus, aflat la volanul unui autoturism, fara a avea montate placuțele cu numarul de inmatriculare. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca barbatul nu deține permis de…

- Polițiștii din Ocna Șugatag, Sighetu Marmației, Baia Sprie și Borșa au identificat la volanul unor autoturisme patru barbați cu varste cuprinse intre 32 și 64 de ani din Giulești, Sighetu Marmației, Baia Sprie și Borșa, conducand sub influența bauturilor alcoolice. Etilotestele au aratat valori intre…

- Sambata dimineața, polițiștii din Baia Sprie au depistat pe DC 26, Baia Mare- Unguraș, un barbat de 48 de ani din Tauții de Sus, aflat la volanul unui autoturism, fara a avea montate placuțele cu numarul de inmatriculare. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca barbatul nu…

- Incepand cu data de 24 iunie pana astazi, polițiștii maramureșeni au intocmit cinci dosare penale pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Conducatori auto cu varste cuprinse intre 27 și 59 de ani din Sapanța,…

- La data de 29 mai a.c., in jurul orei 03:10, polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control un autoturism. A fost identificat conducatorul acestuia, un barbat de 32 de ani, din Bistrița. In urma testarii cu aparatul etilotest a șoferului a rezultat valoarea de 1.00 mg/l alcool pur in aerul expirat,…

- Politistii rutieri au acționat pentru depistarea conducatorilor auto care s-au urcat la volanul mașinilor dupa ce au consumat alcool. Aparatele etilotest au indicat consumul de alcool in 24 de situații. In cazul a 14 șoferi alcooltestul a inregistrat valori sub 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat,…

- In acest week-end, trei tineri cu varste de 18,24 și 25 de ani din Vișeu de Sus și județul Bacau, au fost depistați la volanul unor autoturisme de catre polițiștii din Vișeu de Sus și Borșa, deși nu dețineau permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Polițiștii din Borșa au identificat…

- Luni, 18 aprilie, la ora 14.28, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca, pe D.N. 18, la intrarea in localitatea Sat-Șugatag a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 72 de ani din Harnicești a condus un moped…