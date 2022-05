Dosare penale întocmite de polițiștii rutieri în acest weekend. Majoritatea șoferilor sunt tineri In acest week-end, trei tineri cu varste de 18,24 și 25 de ani din Vișeu de Sus și județul Bacau, au fost depistați la volanul unor autoturisme de catre polițiștii din Vișeu de Sus și Borșa, deși nu dețineau permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Polițiștii din Borșa au identificat in trafic pe strada Victoriei din oraș, un tanar de 21 de ani, care avea montate pe autoturism placuțe cu numere de inmatriculare provizorii. Polițiștii au efectuat verificari și au constatat faptul ca acestea au depașit termenul de valabilitate. Polițiștii au intocmit dosar penal pentru conducerea… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest week-end, trei tineri cu varste de 18, 24 și 25 de ani din Vișeu de Sus și județul Bacau au fost depistați la volanul unor autoturisme de catre polițiștii din Vișeu de Sus și Borșa, deși nu dețineau permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Polițiștii din Borșa au identificat…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti La data de 14 aprilie a.c., in jurul orei 07.50, politisti din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un barbat, de 47 de ani, care a condus un autoturism pe strada Matei Basarab din localitatea Mangalia, fara a poseda permis de conducere…

- In acest zile, polițiștii din Maramureș au desfașurat acțiuni pentru depistarea conducatorilor auto care nu respecta legislația rutiera in vigoare. Astfel, polițiștii maramureșeni, respectiv cei din Borșa, Șomcuta Mare, Dragomirești, Secția 3 Farcașa, Secția 4 Leordina și Baia Sprie au executat acțiuni…

- La data de 26 martie a.c., politistii Sectiei 3 Rurala Onesti au fost sesizati, prin 112, despre faptul ca, pe raza comunei Barsanesti a izbucnit un incendiu de vegetatie.La fata locului, politistii au constatat ca incendiul se manifesta sub forma mai multor focare, pe o suprafata de aproximativ 4 hectare,…

- Pe perioada week-end-ului care tocmai s-a incheiat, polițiștii maramureșeni au depistat in trafic 5 persoane care au comis infracțiuni la regimul rutier. In data de 18 martie, un barbat de 44 de ani, a fost identificat de polițiștii din Baia Sprie, dupa ce a condus un autoturism cu care a provocat un…

- Val de șoferi bauți sau fara permis, prinși in trafic in Alba, in weekend. Cate dosare penale au deschis polițiștii Val de șoferi prinși bauți la volan, in weekend, in județul Alba. Polițiștii au prins și patru barbați care conduceau fara permis. Oamenii legii le-au deschis dosare penale. Luni, in jurul…

- Sambata, 05 martie, la ora 21.00, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 60 de ani din Borșa, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, a parasit partea carosabila intr-o…

- Ce au descoperit polițiștii rutieri din Alba, in ulimele 24 de ore. Cate dosare penale au facut Polițiștii din Alba au depistat in ultimele 24 de ore, trei șoferi care nu au respectat legile. Mai exact, unul a fost prins sub influența bauturilor alcoolice, un alt barbat avea permisul suspendat, iar…