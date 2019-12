Dosare penale în cazuri privind regimul materiilor explozibile • La data de 20.12.2019 , ora 10.00, in urma activitaților specifice desfașurate, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au pus in executare un mandat de percheziție emis la data de 19.12.2019 de catre Judecatoria Focșani, pe numele unui barbat, in varsta de 33 de ani, din comuna Naruja. In urma perchezițiilor efectuate, au fost […] Articolul Dosare penale in cazuri privind regimul materiilor explozibile apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

