Dosare penale in cazul unor soferi depistati in flagrant delict. In urma activitatilor desfasurate si a probatoriului administrat, fata de cele 5 persoane cu varste cuprinse intre 26 si 34 de ani, din Bistrita, Ilisua, Dobric si Beclean, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud a dispus prin ordonanta luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile. ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud a dispus prin ordonanța luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile fața de cinci persoane, cu varste cuprinse intre 26 și 34 de ani, din Bistrița, Ilișua, Dobric și Beclean, intr-un dosar de evaziune fiscala.…

- In urma celor 30 de percheziții domiciliare efectuate ieri, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bistrița-Nasaud, au fost reținuți cinci barbați și au fost confiscate o serie de bunuri. Perc hezițiile au fost efectuate la locuințele unor persoane și la sediile unor operatori…

- Cinci barbați din Bistrița-Nasaud au fost reținuți duminica, in urma celor 30 de percheziții efectuate la comercianți de produse electronice din Bistrița-Nasaud și Bihor. Aceștia urmeaza sa fie duți in fața instanței cu propuneri de masuri preventive. In urma perchezițiilor, polițiștii au confiscat…

- Polițiștii bistrițeni instrumenteaza unul dintre cele mai importante dosare de evaziune fiscala din ultimii ani. 30 de percheziții au avut loc in acest weekend la mai multe societați comerciale. Au confiscat aproape un milion de lei, 16 mașini, bijuterii și chiar o drona. 5 bistrițeni au fost reținuți.…

- In urma celor 30 de percheziții domiciliare efectuate la data de 15 mai, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bistrița-Nasaud, in cadrul unui dosar penal aflat sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, la locuințele unor persoane și la sediile…

- Alege viața: Dosare penale pentru 14 șoferi depistați de polițiștii din Alba conducand beți sau drogați in perioada 4 – 10 mai Alege viața: Dosare penale pentru 14 șoferi depistați de polițiștii din Alba conducand beți sau drogați in perioada 4 – 10 mai Peste 1.200 de conducatori auto au fost testați…

- Doi șoferi din Horea și Vințu de Jos au fost depistați bauți la volan. Polițiștii au deschis dosare penale Doi barbați au fost depistați bauți in trafic, la Horea și Vințu de Jos, potrivit IPJ Alba. Ambii barbați au fost conduși la spital de catre polițiști pentru stabilirea alcoolemiei. Polițiștii…

- Doi tineri de 20 și 29 de ani - din Frumușeni - au fost depistați de polițiști conducand autoturisme in timp ce se aflau sub influența drogurilor. Unul dintre ei a fost testat pozitiv pentru cannabis, iar celalalt pentru metamfetamina.