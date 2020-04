Dosare penale de Sărbători pentru șoferi din Alba, pentru conducere sub influența alcoolului. Unde au fost prinși de Poliție Patru șoferi din Alba sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși in trafic, aflați sub influența alcoolului, la volan. Aceștia au fost opriți de poliție in weekendul de Sarbatori, in Blaj, Pianu, respectiv pe drumul județean din apropiere de Cricau. Vineri, in jurul orei 15.15, polițiștii din Blaj, in timp ce acționau pe strada […] Citește Dosare penale de Sarbatori pentru șoferi din Alba, pentru conducere sub influența alcoolului. Unde au fost prinși de Poliție in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

