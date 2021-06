Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in urma decesului pilotului Adrian Cernea care participa la un concurs de off road, iar la un moment dat masina in care se afla a fost surprinsa de viitura, relateaza News.ro. Bode a adaugat ca nu intelege…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, luni, ca toate cele 20 de paturi ATI de la Spitalul Foișor sunt ocupate, la fel ca și cele 90 de paturi cu oxigen, iar presiunea in ATI scade. „De la cele 1.531 de paturi ATI ocupate in weekend, numarul lor a scazut undeva la 1.520. Deci presiunea […] The…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, luni, ca masca de protecție ar putea sa nu mai fie obligatorie in anumite situații, cum ar fi in zonele montane sau la plaja. „Cu siguranța ne gandim și la acest aspect. In condițiile in care ajungi in varful muntelui și porți masca sau stai pe plaja, intri…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a comentat, luni, situația dramatica petrecuta la Spitalul Foișor, spunand ca nu a fost in regula ceea ce s-a intamplat. „Așa ceva este inadmisibil sa se mai intample”, a spus Lucian Bode. Intrebat daca Vlad Voiculescu ar trebui sa-și dea demisia, Bode a spus ca nu…

- Jandarmeria Romana a anunțat ca, pana la acest moment, au fost aplicate organizatorilor și participanților la protestele anti-restricții, de marți seara, 644 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de peste 368.350 de lei. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus ca pe langa amenzile date…

- Restaurantele și barurile, care incalca restricțiile anti-Covid, s-ar putea trezi cu activitatea suspendata. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, luni, ca va solicita conducerii PNL sa propuna in coaliție introducerea pe agenda Parlamentului a unui proiect care sa prevada suspendarea activitații…