Dosar penal și percheziții pentru izolete luate cu acte false Polițiștii din Argeș au facut patru percheziții la sediul și punctul de lucru al unei firme și la domiciliile a doua persoane din Mioveni, banuite de fals, uz de fals și folosirea unor acte comerciale falsificate la autoritatea vamala pentru importul unor izolete din China, puse pe masa unor instituții publice. Potrivit unui comunicat al […] The post Dosar penal și percheziții pentru izolete luate cu acte false appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al IPJ Argeș, in luna aprilie, firma din Mioveni, administrata de o femeie de 25 de ani și de un barbat de 35 de ani, ar fi importat opt izolete, despre care exista suspiciuni cu privire la conformitate și modul de autorizare. „Cele doua persoane, o femeie de 25 de…

- Polițiștii din Argeș au facut patru percheziții la sediul și punctul de lucru al unei firme și la domiciliile a doua persoane din Mioveni, banuite de fals, uz de fals și folosirea unor acte comerciale falsificate la autoritatea vamala pentru importul unor izolete.Potrivit unui comunicat al…

- Percheziții de amploare in Argeș, cu privire la importul unor izolete, dupa ce doua persoane ar fi intocmit, in fals, mai multe documente, care ar fi atestat aspecte nereale privind caracteristicile a 8 camere de izolare biologica.Polițiștii din cadrul Serviciului deInvestigare a Criminalitații Economice…

- Politistii au efectuat patru perchezitii domiciliare intr-un dosar in care efectueaza cercetari cu privire la conditiile de import si conformitatea unor camere de izolare biologica (izolete), importate de o firma din judetul Arges. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie…

- Procurorii ieșeni sunt pe urma administratorilor unei firme din Bucuresti, care, profitand de starea de urgenta, a oferit si livrat reprezentantilor unei societati comerciale din Iasi mai multe baxuri continand pet-uri a cate 500 ml, pe care erau aplicate etichete inscriptionate „Alcool sanitar”. Alcoolul…

- Procurorii parchetului local Bistrița au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele medicului care a decis externarea unui pacient in varsta de 77 de ani, fara respectarea protocoalelor pentru suspectii de Covid-19, iar la Constanța este urmarit singurul asistent medical…

- Primul dosar penal deschis pentru fals in declarația pe propria raspundere a fost facut unei persoane care a declarat in fals ca a ieșit din casa in scop profesional, cand de fapt mergea in vizita la o persoana izolata la domiciliu. Ministerul Public a anunțat ca in data de 30 martie, o persoana ar…