- Jandarmii au aplicat sase amenzi pentru nereguli constatate la protestul organizat joi de AUR la Ministerul Sanatatii impotriva "vaccinarii obligatorii". Totodata, a fost intocmit și un dosar penal pentru loviri.

- Tot mai mulți romani incearca sa-și vanda voucherele de vacanța și publica anunturi pe site-urile de mica publicitate sau pe retelele de socializare, asteptand oferte din partea cumparatorilor. De cele mai multe ori, cei care vand voucherele aleg sa renunte la o parte din valoarea lor, pentru a atrage…

- Un barbat de 33 de ani din Cluj-Napoca a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant de politisti si procurorii DIICOT cand vindea droguri de mare risc – ecstasy si 3-CMC, in apropierea locului de desfasurare a festivalului Untold. Anchetatorii au stabilit ca el a mai vandut astfel de droguri si in…

- Cei șase frați din Calarași, cu varste cuprinse intre 5 și 16 ani, internati in Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, unde au transportați de urgența marți in urma unei intoxicații cu un antibiotic pentru tuberculoza, sunt in stare stabila și nu prezinta complicații. La Spitalul „Grigore Alexandrescu:…

- Liderul AUR George Simion iși pregatește Guvernul, chiar daca mai este un an pana la alegerile din 2024. Printre miniștrii anunțați de Simion la Romania TV, se numara Gheorghe Piperea și Octavian Badescu. Și fostul premier Victor Ponta a primit invitația de a se alatura formațiunii. George Simion a…

- Daca protestul din Educatie va continua, nu vor putea fi evitate consecinte precum reprogramarea examenelor sau prelungirea anului scolar, a declarat, joi, ministrul Educatiei, Ligia Deca. „Perioada de inscriere pentru Evaluarea Nationala are loc intre 6 si 9 iunie. In functie de resursa umana disponibila…

- Klaus Iohannis face glume pe seama grevei profesorilor. In timp de mii de profesori iși striga nemulțumirile in strada, iar elevii lipsesc la ore de patru zile, președintele rade și glumește cu elevii soției sale. „Vedeți ca pana și greva are ceva avantaje”, le-a spus Iohannis, facand referire la faptul…