Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Cluj-Napoca s-a ales luni cu dosar penal, dupa ce a fost prins de polițiștii din Bistrița-Nasaud in localitatea Lechința, la volanul unui autoturism fara insa sa dețina permis de conducere. In plus, clujeanul a fost și amendat pentru nerespectarea ordonanțelor militare. Luni, 13 aprilie,…

- Un barbat in varsta de 42 ani, din Caracal, a fost retinut sub acuzatia de ultraj, in urma unei altercatii verbale care a avut loc intre acesta si politistii aflati in patrulare. Este a doua persoana retinuta de la decretarea starii de urgenta dupa un conflict aparut ca urmare a solicitarii de a se…

- In urma imaginilor aparute in spațiul public in care utilizatorul unei rețele de socializare a creat un clip live in care apare insoțit de o alta persoana in timp ce se deplasau pe jos, pe o strada in municipiul Ramnicu Sarat, indemnnand vizualizatorii sa nu se supuna reglementarilor actuale privind…

- Ziarul Unirea Și-a agresat soția și a distrus lucruri din casa: Barbat 41 de ani din Santimbru s-a ales cu dosar penal Polițiștii din Galda de Jos au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat și amenințat soția. Acesta provocat scandal in locuința și a distrus bunurile…

- Politistii au stabilit ca un barbat de 40 de ani a organizat o petrecere la domiciliu, unde trebuia sa fie izolat, la care a invitat mai multi amici, cu care a consumat bauturi alcoolice si a ascultat muzica.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Drobeta Turnu Severin efectueaza cercetari intr-un doar penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce un barbat care a fost transportat cu ambulanta la spital, prezentand deficiente respiratorii majore, nu a fost internat,…

- Politistii suceveni au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor si distrugere unui barbat care nu a respectat masura carantinarii pentru ca a vrut sa-si cumpere tigari, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Ionut Epureanu, potrivit Agerpres. Sursa citata a…

- FOTO – Arhiva La data de 2 februarie, in jurul orei 02:15, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej, Secția 5 Poliție Rurala, au depistat un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Unguraș, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe DJ161D, pe raza localitații Unguraș, deși se afla…