Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 2 aprilie 2020, in jurul orei 19.00, polițiștii din Sebeș, in timp ce acționau pe strada Luncii din municipiu, l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar, a fost…

- Ieri, 2 aprilie 2020, in jurul orei 23.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe DJ 107 H, pe raza localitații Șard, l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina…

- Ziarul Unirea Beat și fara carnet la volan: Dosar penal pentru un tanar din Ighiu depistat de polițiști cu o alcoolemie de 0,79 mg/l și fara permis de conducere La data de 2 aprilie 2020, in jurul orei 23,30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe DJ 107 H, pe raza…

- La data de 2 aprilie 2020, in jurul orei 23,30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe DJ 107 H, pe raza localitații Șard, l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara […]…

- Ziarul Unirea DOSAR PENAL pentru un tanar de 29 de ani din Oradea: A fost prins de polițiștii din Galda de Jos, dupa ce a sustrat mai multe bunuri dintr-o locuința DOSAR PENAL pentru un tanar de 29 de ani din Oradea: A fost prins de polițiștii din Galda de Jos, dupa ce a sustrat mai multe bunuri dintr-o…

- Polițiști din cadrul Secției 2 Rurale Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ,,violența in familie” și „distrugere”. ,,In fapt, la data de 11 februarie a.c., in jurul orei 14.00, un tanar, in varsta de 19 ani din localitatea Prejmer, Brașov,…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Feldioara - Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de ”furt” si „conducerea unui vehicul fara permis de conducere”. Vizat este un tanar de 19 ani.

- La 08.01.2020, in jurul orei 21.25, o patrula din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești a oprit pentru control pe DC Gura Putnei din comuna Putna, autoturismul condus de un barbat de 29 de ani din orașul Vicovu de Sus. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul…