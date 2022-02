Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Zaharia a fost audiat de polițiștii ilfoveni in calitate de martor. In schimb, iubita acestuia a fost audiata in calitate de suspect.In filmulețul publicat pe TIK TOK, se observa cum tanara coboara din mașina și acopera indicatorul cu limita de 40 km/h, cu un alt semn care indica o limita de…

- Politistii din Iasi au deschis, luni, dosar penal pentru tulburarea ordinii si linistii publice pe numele tanarului care a aruncat cu cerneala in liderul AUR George Simion. “Barbatul banuit ca ar fi aruncat cu substanta lichida de culoare albastra asupra altei persoane a fost condus la sediul Politiei…

- O tanara de 22 de ani, angajata a unei societati comerciale din Sangeorz-Bai, a pierdut la pacanele aproape 10.000 de lei din incasarile firmei, dupa care a pretins ca ar fi fost agresata si deposedata de borseta cu bani. „La data de 8 ianuarie a.c., politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sangeorz-Bai…

- Politistii au deschis un dosar penal, dupa ce au fost sesizati ca, pe stalpii Sinagogii evreiesti din Sighisoara, au fost desenate doua svastici. In urma verificarilor au fost duse la audieri cinci persoane, un adolescent de 15 ani fiind cercetat pentru utilizarea in public a simbolurilor antisemite,…

- Mai mulți tineri au dansat, iar trecatorii s-au oprit, s-au alaturat petrecaretilor si au scos telefoanele mobile pentru a imortaliza momentul.Polițiștii s-au sesizat și au deschis dosar penal pentru profanarea monumentelor publice.Clipurile au fost publicate pe rețeaua de socializare TikTok.

- Politistii nemteni au intocmit dosar penal pentru distrugere din culpa, in urma incendiului in care au ars, in noaptea de marti spre miercuri, 20 hectare de vegetatie de pe muntele Pietricica din municipiul Piatra-Neamt. ‘Echipajele de politie au intervenit la fata locului, fiind restrictionat accesul…

- Politistii nemteni au intocmit dosar penal pentru distrugere din culpa, in urma incendiului in care au ars, in noaptea de marti spre miercuri, 20 hectare de vegetatie de pe muntele Pietricica din municipiul Piatra-Neamt, potrivit Agerpres. "Echipajele de politie au intervenit la fata locului,…