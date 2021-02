Dosar penal pentru un tânăr din Furculești care a încălcat carantina la domiciliu Eveniment Dosar penal pentru un tanar din Furculești care a incalcat carantina la domiciliu februarie 20, 2021 11:21 Polițiștii au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor in cazul unui tanar de 18 ani, domiciliat in comuna Furculești, care nu a respectat masura carantinarii la domiciliu. De asemenea, in cadrul acțiunilor derulate in cursul zilei de vineri, 19 februarie, oamenii legii au legitimat peste 250 de persane și au verificat 59 de obiective și aproximativ 180 de autovehicule, in cadrul activitaților desfașurate la nivelul județului… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

