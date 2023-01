Lucratori din cadrul Postului de Poliție Ceptura, in timp ce se aflau marti, 17 ianuarie, in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza localitatii, au depistat o persoana care transporta material lemnos. Persoana in cauza a fost identificata ca fiind un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Calugareni. „In urma verificarilor efectuate – se precizeaza intr-un comunicat al IPJ Prahova – polițiștii au stabilit faptul ca, la data de 16 ianuarie a.c., tanarul in cauza ar fi taiat mai mulți arbori din afara fondului forestier, din comuna Calugareni, iar in cursul zilei de marti s-a deplasat in…