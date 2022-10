Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 27 de ani care, aflat in stare de ebrietate, a provocat la sfarsitul lunii august un accident rutier soldat cu decesul unui tanar si ranirea altor patru, a fost retinut de politisti, au informat, vineri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. ‘Politistii…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu un echipaj chinotehnic, au acționat pe linia prevenirii si combaterii contrabandei cu produse din tutun și a actelor de comerț ilicit, precum si in scopul descurajarii elementelor infractionale prin asigurarea vizibilitatii…

- La data de 25 iulie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in executare 5 mandate de perchezitie domiciliara si 3 mandate de aducere, in judetele Teleorman, Ilfov si in municipiul Bucuresti, intr un dosar penal aflat…

- O tanara, de 18 ani, din Sibiu, a fost retinuta de politisti, dupa ce a furat carti de identitate si a facut credite la banci cu ele, informeaza, joi, IPJ Sibiu, citat de Agerpres. „La data de 13 iulie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Sibiu, sub…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 50 de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Astazi, 12 iulie 2022, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 50 de perchezitii domiciliare, dintre care 34 in județul Alba. De asemenea, au mai avut…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza marți, 12 iulie, 50 de perchezitii domiciliare. Dintre acestea, 34 sunt in județul Alba, cinci in județul Hunedoara,…

- Un tanar de aproape 30 de ani s-a prezentat la examenul pentru obținerea permisului. Deși a promovat proba scrisa, s-a ales cu dosar penal. Acesta și-a improvizat un sistem care sa-l ajute sa copieze. CE a facut: Un tanar din Maieru s-a prezentat joi la Serviciul Permise Auto pentru a susține examenul…