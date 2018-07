Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 28 iunie 2018, politistii Compartimentului Rutier Abrud, in timp ce actionau la intersecția DN 74 cu DJ 107 I din comuna Bucium, l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, din Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Totodata…

- Marți, 26 iunie 2018, in jurul orei 06.45, politistii Postului de Politie Lunca Muresului, in timp ce actionau pe raza comunei, l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Lunca Mureșului, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Vineri, 8 iunie 2018, in jurul orei 03.45, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce efectuau serviciul de patrulare intercomunala pe raza comunei Galda de Jos, la intersecția DJ 107 H cu DJ 107 K l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din comuna Galda de Jos, in timp ce conducea…

- Ieri, 13 mai 2018, in jurul orei 15.40 politistii de ordine publica din Sebes, in timp ce actionau impreuna cu politistii rutieri din cadrul aceleiasi subunitati de politie, l-au depistat pe un tanar de 31 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Garii din municipiu, fara a poseda…

- Ieri, 7 mai 2018, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din Blaj, in timp ce pescuia in raului Tarnava Mare. In acest caz, politistii au intocmit dosar penal, iar uneltele de pescuit au fost confiscate. Inspectoratul de Politie Judetean…

- Astazi, 28 aprilie 2018, in jurul orei 05.00, polițiștii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au depistat, la intersectia DN 67 C cu DJ 704 A, pe un tanar de 18 ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de…

- Ieri, 12 aprilie 2018, in jurul orei 20.30, politistii rutieri din Blaj, in timp ce actionau pe raza localitatii Tiur, l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din Blaj, in timp ce circula cu un moped, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de conducatorul auto,…

- Ieri, 9 aprilie 2018, in jurul orei 10.20, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza comunei Sasciori, l-au depistat pe un barbat de 46 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta bauturilor alcoolice.…