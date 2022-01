Stiri pe aceeasi tema

- Tanar din județul Mureș, prins la volan fara permis in Aiud. Polițiștii i-au deschis dosar penal Un tanar de 18 ani din județul Mureș s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus fara permis la Aiud. Polițiștii l-au oprit pe o strada din muncipiu. Potrivit IPJ Alba, joi, 27 ianuarie, in jurul orei 23.50,…

- La data de 27.01.2022, in jurul orei 15.00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Homocea au identificat un tanar, in varsta de 18 ani, in timp ce conducea pe raza satului un autoturism, fara a poseda permis de conducere pentru vreo categorie. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru savarșirea…

- Luni, 3 ianuarie un echipaj rutier din cadrul Poliției Municipiului Radauți a oprit pentru control pe raza localitații, autoturismul condus de un localnic de 66 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,88 mg/l…

- Duminica, 2 ianuarie, ora 23:30, un echipaj rutier din cadrul Poliției Municipiului Campulung Moldovenesc a oprit pentru control pe DN17A in comuna Vatra Moldoviței, autoturismul condus de un barbat. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul are…

- O patrula din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanești a oprit pentru control pe raza localitații autoturismul condus de un barbat de 45 ani din comuna Patrauti. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,34 mg/l de alcool…

- O patrula din cadrul Secției 12 Politie Rurala Preutesti a oprit pentru control pe DJ 208 din localitate, autoturismul condus de un barbat de 22 ani din comuna Vulturești. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul de 22 de ani nu poseda permis…

- O patrula din cadrul Poliției Orașului Liteni a oprit pentru control pe strada Zavoiului din localitate autoturismul condus de un localnic de 27 de ani. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul de 27 de ani nu poseda permis de conducere pentru…

- Un echipaj rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava a oprit pentru control D.J. 209C in localitatea Vornicenii Mici, autoturismul condus de un barbat de 26 de ani din comuna Malini, inregistrat de aparatul radar din dotarea poliției in timp ce rula cu viteza de 96 km/h pe un sector de drum unde…