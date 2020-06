Dosar penal pentru un tânăr care şi-a asmuţit câinele să omoare un alt câine Un tanar din localitatea argeseana Bughea de Jos, care s-a filmat cand si-a asmutit cainele sa omoare un alt caine, este cercetat penal, a anuntat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.Precizarile au fost facute dupa ce in spatiul public au aparut informatii despre acest caz de violenta impotriva animalelor."Din verificarile efectuate de politisti pana in prezent a rezultat ca protagonistul filmarii, un tanar de 22 de ani din comuna Bughea de Jos, s-ar fi filmat singur, posibil in cursul lunii ianuarie 2020, in timp ce asmutea un caine pe care il detinea asupra unui alt caine,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de poliție Județean (IPJ) Argeș transmite: ”In urma informațiilor aparute in spațiul public, referitor la un caz de violența impotriva animalelor petrecut in județul Argeș, va aducem la cunoștința urmatoarele: Din verificarile efectuate de polițiști pana in prezent a rezultat ca protagonistul…

- Un tanar din localitatea argeseana Bughea de Jos, care s-a filmat cand si-a asmutit cainele sa omoare un alt caine, este cercetat penal, a anuntat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, potrivit Agerpres.

- Un tanar de 22 de ani din județul Argeș este cercetat penal dupa ce și-a provocat cainele de lupta sa ucida un alt animal care era legat cu lanțuri, fara posibilitatea de a se apara in vreun fel.

- Politistii din municipiul Orastie au deschis un dosar de cercetare penala dupa ce doi barbati din comuna Turdas au filmat o lupta intre doi caini si apoi au postat imaginile pe retelele de socializare, a informat marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Fapta s-a petrecut la sfarsitul…

- Politistii au efectuat patru perchezitii domiciliare intr-un dosar in care efectueaza cercetari cu privire la conditiile de import si conformitatea unor camere de izolare biologica (izolete), importate de o firma din judetul Arges. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie…

- Trei soferi sunt cercetati penal pentru fals in inscrisuri si uz de fals, dupa ce au mintit in declaratia pe proprie raspundere ca sunt angajati ai unor firme pentru a-si justifica plecarea de la domiciliu, potrivit informatiilor furnizate, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila.Politistii…

- Joi seara, autoritațile au luat decizia de a trimite, de la Brașov, la Ploiești, cu elicopterul, trei bolnavi infectați cu coronavirus, care se aflau in stare foarte grava. Din pacate, pe heliportul de la Ghimbav, o femeie de 36 de ani a intrat in stop cardio-respirator și a decedat. Inspectoratul…

- Doi barbati au fost retinuti de politistii din judetul Caras-Severin in urma a opt perchezitii ce au fost efectuate la mai multe persoane banuite ca ar fi implicate in incendierea unor utilaje din orasul Otelu Rosu, prejudiciul creat fiind estimat la circa 1,5 milioane lei.Actiunile au fost…