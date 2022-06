Dosar penal pentru un tânăr care a vrut să intre înarmat cu un pistol într-o discotecă Politistii nemteni au intocmit un dosar penal pe numele unui tanar care a fost depistat cu doua pistoale si zeci de cartuse pe care le detinea ilegal, dupa ce el a incercat sa intre inarmat intr-o discoteca din orasul Targu-Neamt, iar agentii de securitate au anuntat situatia la 112, potrivit Agerpres."Politistii din cadrul Politiei orasului Targu-Neamt au fost sesizati de personalul de paza al unui club din Targu-Neamt cu privire la faptul ca un tanar, de 26 ani, din Petricani, intentiona sa patrunda in incinta clubului, avand asupra sa o arma.Politistii au identificat persoana in cauza, care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

