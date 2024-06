Dosar penal pentru un șofer din Craiva. A condus sub influența alcoolului pe o stradă din localitate La data de 29 iunie 2024, in jurul orei 19.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cricau, in timp ce se aflau pe raza localitații Craiva, județul Alba, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 51 de ani, din localitate. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,51 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Post-ul… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

