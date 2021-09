Dosar penal pentru un șofer din Aiud, depistat BEAT la volan: Ce alcoolemie avea Dosar penal pentru un șofer din Aiud, depistat BEAT la volan: Ce alcoolemie avea Dosar penal pentru un șofer din Aiud, depistat BEAT la volan: Ce alcoolemie avea Un barbat, de 46 de ani, din municipiul Aiud, a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism, pe strada Sergent Hațegan din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. La data de 13 septembrie 2021, in jurul orei 09.30, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat, de 46 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Sergent Hațegan din Aiud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

