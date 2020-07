DOSAR PENAL pentru un locuitor din satul carantinat GORNET care a plecat la MARE

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, legile nu sunt pentru toți cetațenii. Daca mai mulți locuitori din Gornet au ramas fara loc de munca dupa ce localitatea a fost carantinata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, fiul viceprimarului din localitate a plecat liniști la mare, deși nu avea voie!Citește și: Nervii…

- O persoana din satul Gornet, care a fost plasat in carantina, a ajuns pe litoral, in Costinești, sfidand legea și masurile impuse de autoritațile din Romania in scopul de a preveni raspandirea SARS-CoV-2. Autoritațile au anunțat ca localnicul din Gornet a plecat la Costinești, incalcand masura impusa…

- O persoana din satul prahovean Gornet, care se afla in carantina timp de 14 zile din cauza COVID-19, a plecat, sambata, intr-o statiune de pe litoral, iar in acest caz procurorii au deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Potrivit unui comunicat transmis luni de Parchetul Judecatoriei…

- O persoana din satul prahovean Gornet, care se afla in carantina timp de 14 zile pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, a plecat, sambata, intr-o statiune de la malul marii, in acest caz fiind deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Potrivit unui comunicat…

- O persoana din satul prahovean Gornet, care se afla in carantina timp de 14 zile pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, a plecat, sambata, intr-o statiune de la malul marii, in acest caz fiind deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.

- Barbatul, aflat fara adapost, s-a prezentat la UPU din Targoviste pentru o consultatie si le-a spus medicilor ca la inceputul lunii mai s-a intors din Anglia. Se pare ca barbatul voia sa doar un acoperis deasupra capului. Citeste si: RELAXARE 1 IUNIE. Romanii pot merge pe Litoral cu respectarea…

- Trei soferi sunt cercetati penal pentru fals in inscrisuri si uz de fals, dupa ce au mintit in declaratia pe proprie raspundere ca sunt angajati ai unor firme pentru a-si justifica plecarea de la domiciliu, potrivit informatiilor furnizate, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila.Politistii…

- NOAPTEA MINTII… Un barbat din comuna Zorleni, M.O.V, a fost prins de politistii din comuna, pe 14 aprilie, hoinarind pe drumurile din localitatea Popeni. Omul era plasat in carantina la domiciliu, fiind suspect de infectare cu Covid-19, deoarece venise in tara de putin timp, dintr-o zona „rosie” (Anglia).…