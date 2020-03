Dosar penal pentru un doljean care nu a respectat izolarea Polițiștii doljeni susțin ca au mai intocmit un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Cercetat este un barbat din Segarcea, care a fost vazut pe strada deși ar fi trebuit sa fie izolat la domiciliu. Acesta este al treilea astfel de dosar intocmit de polițiștii doljeni. Saptamana trecuta, oamenii legi iau explicat ca doi doljeni sunt cercetați pentru zadarnicirea combaterii bolilor. ”Pana in prezent, la nivelul IPJ Dolj au fost inregistrate doua dosare penale pentru savarșirea infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. In ambele cazuri, polițiștii au fost sesizați cu privire… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice care incalca interdictia de a parasi domiciliul in perioada celor 14 zile de autoizolare se pot alege cu amenzi de pana la 20.000 de lei, iar persoanele juridice risca sanctiuni de pana la 30.000 de lei.

- Politistii din judetul Mures au deschis trei dosare penale pentru savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor unor persoane care nu au respectat masurile impuse pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, a anuntat, luni, Institutia Prefectului - Judetul Mures. "La nivelul…

- Politistii din judetul Mures au deschis trei dosare penale pentru savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor unor persoane care nu au respectat masurile impuse pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, a anuntat, luni, Institutia Prefectului - Judetul Mures."La nivelul…

- La nivelul IPJ Dolj au fost inregistrate 2 dosare penale pentru savaarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. In ambele cazuri, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, persoane care se aflau in autoizolare la domiciliu, nu ar fi respectat masurile dispuse de autoritați, parasind…

- Azi-dimineața, 12 martie 2020, in jurul orei 06.00, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 ca pe strada Raureni din municipiul Ramnicu Valcea a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului si au stabilit ca, un barbat de 32 de ani localitate,…

- Trei persoane din Galati au fost amendate cu cate 20.000 de lei fiecare pentru pentru ca nu au respectat masura izolarii la domiciliu. Echipele de control au verificat 15 adrese, la care ar fi trebuit sa gaseasca 27 de persoane. De asemenea, a fost amendat un centru de tip after school unde erau…

- Ziarul Unirea 4 DOSARE PENALE in Alba pentru zadarnicirea combaterii bolilor: 19 dosare la nivel național pentru cei care nu au respectat masurile de izolare sau au mințit autoritațile 4 DOSARE PENALE in Alba pentru zadarnicirea combaterii bolilor: 19 dosare la nivel național pentru cei care nu au respectat…

- Trei chinezi care au intrat in tara in 12 februarie si care ar fi trebuit sa fie izolati la domiciliu au fost vazuti in timp ce se aflau la munca, intr-o societate comerciala din judetul Neamt. Cei trei sunt cercetati penal pentru ”zadarnicirea combaterii bolilor”.