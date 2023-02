Dosar penal pentru un director de la DSP Arad, care și-a electrocutat un coleg A fost scandal de proporții la sediul Directiei de Sanatate Publica (DSP) din Arad , dupa ce un director a folosit un dispozitiv cu electrosocuri pe un coleg cu care avea divergente. „Politistii aradeni au fost sesizati, prin SNUAU 112, despre o stare conflictuala intre doi angajati ai unei institutii publice din Arad. La fata locului s-a deplasat echipa operativa, pentru clarificarea starii de fapt. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase si lovirea sau alte violente” Conflictul a inceput in momnetul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- In schimbul de replici care a urmat, directorul DSP, Cecilia Irimie, care i-a cerut explicații lui Penzeș, care a spus ca a adus cele doua arme ca sa se apere. Gestul lui Penzeș l-a determinat pe unul dintre angajați sa sune la 112. Polițiștii ajunși la fața locului i-au condus la audieri, la sediul…

