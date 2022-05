Dosar penal pentru un cugirean care s-a urcat băut la volan La data de 8 mai 2022, in jurul orei 19,50, polițiștii din Cugir au depistat un barbat de 51 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Griviței din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,47 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Post-ul Dosar… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

