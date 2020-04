Dosar penal pentru un bărbat prins fără declarație pe proprie răspundere, dar cu… arma de vânătoare Un barbat in varsta de 33 de ani s-a ales cu o amenda și un dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce se deplasa, pe strada Padeș, din Nadrag, fara a avea declarația obligatorie pe proprie raspundere. Avea insa asupra sa o… arma de vanatoare. „In vederea continuarii cercetarilor, polițiștii au ridicat cu ocazia controlului, o arma letala cu glonț, de vanatoare și un numar de 5 cartușe. Totodata, procedandu-se la verificarea acestuia, s-a constatat faptul ca acesta nu figureaza ca și deținator legal de arme. Pe numele barbatului a fost intocmit dosar penal sub aspectul… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

