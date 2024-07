Dosar penal pentru un bărbat din Șona care a condus cu permisul suspendat La data de 12 iulie 2024, in jurul orei 14.50, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurala Jidvei au identificat un barbat de 34 de ani, din localitatea Șona, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Principala, din localitatea Lunca Tarnavei. Din verificarile efectuate de polițiști, a reieșit faptul ca barbatul de 34 de ani avea permisul de conducere suspendat. Fața de acesta, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Post-ul Dosar penal pentru un barbat din Șona care a condus cu permisul suspendat apare prima data in… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

