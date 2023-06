Stiri pe aceeasi tema

- La data de 30 mai 2023, in jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Secției 1 de Poliție Rurala Galda de Jos au depistat un barbat de 44 de ani, din comuna Meteș, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Valeni, comuna Meteș, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…

- In noaptea de 16/17 mai 2023, in jurul orei 03.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 47 de ani, din municipiul Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii barbatului, cu aparatul etilotest, a…

- La data de 1 mai 2023, in jurul orei 19,30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au depistat un barbat de 59 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Principala din localitatea Tiur, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- La data de 24 aprilie 2023, in jurul orei 01.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat de 34 de ani, din localitatea Jidvei, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Jidvei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- La data de 20 aprilie 2023, in jurul orei 21,30, polițiștii din Cugir au depistat un barbat de 59 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada 21 Decembrie din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- La data de 16 martie 2023, in jurul orei 20,00, polițiștii din Cugir au depistat un barbat de 57 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Doinei din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- La data de 12 martie 2023, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat de 57 de ani, din comuna Șibot, in timp ce conducea un tractor, pe raza comunei Ceru Bacainți, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile…