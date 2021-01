Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Teiuș au depistat, in cursul zilei de ieri, 13 ianuarie, un șofer care circula pe strada Primaverii din oraș sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii sale a rezultat valoarea de 1,03 mg/litru alcool pur in aerul expirat. La data de 13 ianuarie 2020, in jurul orei 14,30,...…

- Lucratorii Poliției orașului Broșteni, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare supraveghere și control trafic rutier pe raza de competența a orașului, au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe D.J. 174 A, str. Neagra, din orasul Brosteni, condus de un barbat in…

- Patrula de serviciu din cadrul SPR 7 Malini, in timp ce se afla in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe D.J.209B, pe raza com. Malini, sat Valeni-Stinișoara, a procedat la oprirea pentru control a autoturismului de catre un barbat de 33 ani, localnic, care nu poseda permis de conducere pentru nicio…

- La data de 14 decembrie 2020, in jurul orei 22.00, polițiștii rutieri din Zlatna l-au depistat pe un barbat de 63 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 74, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Cajvana, fiind in exercitarea atribuțiunilor de serviciu l-au depistat pe un barbat de 35 ani, din localitate, in timp ce conducea autoturismul pe D.C. 43 pe raza orașului Cajvana. Intrucat acesta emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul…

- Un echipaj rutier din cadrul Politiei orasului Gura Humorului a oprit pentru control pe Bulevardul Bucovina din localitate, autoturismul condus de un barbat de 21 de ani din comuna Valea Moldovei. Conducatorul auto a prezentat un permis de conducere, dar existand suspiciuni rezonabile ca acest permis…

- Luni, 16 noiembrie, ora 02:06, o patrula din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Șcheia a oprit pentru control pe DN17- strada Humorului din localitate autoturismul condus de un localnic de 35 de ani. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, a fost testat de politisti cu aparatul etilotest, rezultatul…

- Un echipaj din cadru Serviciului Rutie Suceava, in timp ce efectua serviciul de supraveghere si control al traficului rutier pe VO2P in afara localitații Șcheia, cu autospeciala de poliție, a oprit in trafic o autoutilitara care avea direcția de deplasare Stroiești-Moara pentru a testa conducatorul…