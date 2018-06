Stiri pe aceeasi tema

- La data de 28 iunie 2018, in jurul orei 23.50, politistii Municipiului Alba Iulia, in timp ce actionau pe Bulevardul Revoluției 1989 din Alba Iulia, județul Alba, l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism avand o alcoolemie de 0,85 mg/l alcool pur in…

- Sambata, 9 iunie 2018, in jurul orei 18.40, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau pe Bulevardul Revolutiei din Alba Iulia, l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- La data de 19 mai 2018, in jurul orei 00.40, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un tanar in varsta de 29 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii tanarului cu aparatul…

- Astazi, 17 mai 2018, in jurul orei 02.20, politistii din Ocna Mures l-au depistata pe un tanar de 20 de ani, din Ocna Mures, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Fabricii din oras, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii tanarului cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Vineri, 11 mai 2018, in jurul orei 20.00, politistii Serviciului Rutier Alba l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din comuna Ocolis, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conductorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Ieri, 23 aprilie 2018, in jurul orei 18.40, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Berghin, l-au depistat pe un tanar de 26 de ani, din Berghin, ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Ieri, 12 aprilie 2018, in jurul orei 20.30, politistii rutieri din Blaj, in timp ce actionau pe raza localitatii Tiur, l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din Blaj, in timp ce circula cu un moped, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de conducatorul auto,…

- Ieri, 1 aprilie 2018, in jurul orei 23.50, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 50 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule si fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii…