La data de 24 februarie ora 21.10, polițiștii echipajului din cadrul Compartimentului Siguranta Publica si Patrulare in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza municipiului Falticeni, au oprit pentru control un autoturism care circula din direcția str. Ștefan cel Mare catre str. 2 Graniceri din municipiul Falticeni fiind condus de catre un barbat de […] The post Dosar penal pentru un barbat de 28 de ani din Malini care s-a urcat la volan baut și fara permis first appeared on Suceava News Online .