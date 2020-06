Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Braila s-a ales cu dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce a fugit dintr-un centru de carantina, el fiind prins la scurt timp si reintrodus in centru pentru o noua perioada de 14 zile, potrivit informatiilor furnizate vineri de Institutia Prefectului, potrivit Agerpres."Politistii…

- Un buzoian s-a ales cu dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce a incercat sa fuga din centrul de carantina in care a fost dus din cauza ca nu a respectat regulile izolarii la domiciliu. Barbatul a ieșit din casa pana a fost depistat de autoritați și dus intr-un centru de carantina…

- Un barbat s-a ales cu dosar penal dupa ce in noaptea de 22 spre 23 aprilie a fugit dintr-un centru de carantina din Alba, unde era obligat sa stea pentru 14 zile, deoarece s-a intors din Germania. Comunicatul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia ”La data de 24.04.2020, in supravegherea Parchetului…

- Un barbat din Tulcea, care se afla in izolare la domiciliu, a incalcat lege și a ieșit din casa pentru a merge sa se tunda. Acesta a primit o amenda uriașa. Jandarmii din Tulcea au amendat cu 10.000 de lei un tulcean care se afla in izolare la domiciliu. Acesta a incalcat legea și a plecat din domiciliu…

- Autoritațile buzoiene au deschis patru dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, toate in decurs de o saptamana. In doua dintre ele, este cercetat un buzoian care a fugit de doua ori din Centrul de Carantina de la Poiana Pinului. Prima data a parasit incinta in data de 24 martie, insa a…

- Un barbat a fugit din autoturismul cu care era transportat de la vama Nadlac spre locul in care urma sa stea in carantina, pe numele sau fiind intocmit un dosar penal de catre procurorii din Resita, potrivit Agerpres.Citește și: Lidl, mutare in plina epidemie de coronavirus! Se intampla din…

- Autoritațile fac apel la responsabilitate, zi de zi, dar, totuși, sunt oameni care „evadeaza” din izolare. Patru persoane au fost prinse in 24 de ore de polițiști. Amenzile nu sunt mici… Duminica, 29 martie, in Timiș au fost verificate, de Poliție și Poliția Locala, 2.307 persoane cu privire la respectarea…

- Un barbat din Darova, judetul Timis, s-a plictisit de izolarea in care se afla si a iesit din casa. I-a fost de rau augur. A fost prins de politisti si a fost trimis sa mediteze asupra faptei sale in carantina. The post Un barbat din Darova a fugit de izolare si-a ajuns… in carantina appeared first…