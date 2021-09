Dosar penal pentru un bărbat care a bătut crunt un câine blând Patrupedul intrase in curtea unui monument istoric, ceea ce l-a infuriat pe un localnic. A luat o lopata și a dat in caine pana cand bietul animal nu s-a mai putut ridica. Poliția Animalelor a fost sesizata de martori, iar agresorul s-a ales cu dosar penal. Cainele intrase in curtea bastionului din Ilia, moment in […] The post Dosar penal pentru un barbat care a batut crunt un caine bland appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

