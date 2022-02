Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a anuntat marti ca s-a autosesizat si a deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de ultraj, in legatura cu incidentul de luni din Parlament, cand deputatul George Simion, copresedinte al AUR, l-a agresat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. ‘La data de 8 februarie…

- Procurorii Parchetului General au deschis dosar penal dupa ce copreședintele AUR George Simion l-a agresat in Parlament pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. Parchetul General a anunțat ca dosarul penal vizeaza fapte de ultraj și tulburarea liniștii publice. „La data de 8 februarie 2022, urmare a sesizarii…

- Parchetul General anunta, marți, ca s-a autosesizat si a deschis dosar penal pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce George Simion l-a agresat pe ministrul Virgil Popescu, chiar la tribuna Parlamentului. Citește și: Sindicatul ,,Egalitatea”: PREFECTURILE DIN TOATA ȚARA INTRA…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție i-a deschis lui George Simion, copreședintele partidului extremist AUR, un dosar penal pentru ultraj, potrivit unui comunicat de presa. George Simion este acuzat de ultraj dupa ce l-a agresat luni pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, cand acesta…

- Scene incredibile in Parlament, luni, in timpul citirii moțiunii simple impotriva ministrului Energiei. In timpul discursului ministrului Virgil Popescu, acesta a facut o referire la deputatul George Simion iar reacția acestuia a fost una fizica la adresa ministrului. George Simion s-a repezit la pupitru…

- Politistii din Iasi au deschis, luni, dosar penal pentru tulburarea ordinii si linistii publice pe numele barbatului care a aruncat cu cerneala in liderul AUR George Simion, informeaza News.ro . “Barbatul banuit ca ar fi aruncat cu substanta lichida de culoare albastra asupra altei persoane a fost condus…

- Politistii din Iasi au deschis, luni, dosar penal pentru tulburarea ordinii si linistii publice pe numele tanarului care a aruncat cu cerneala in liderul AUR George Simion. “Barbatul banuit ca ar fi aruncat cu substanta lichida de culoare albastra asupra altei persoane a fost condus la sediul Politiei…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au anunțat, luni, printr-un comunicat de presa, ca au deschis dosar penal in rem pentru ca Alianța pentru Unirea Romanilor ar fi minimalizat importanța Holocaustului, spunand ca este o ”tema minora”. AUR este acuzat de „minimalizarea…